Reanudan millonario proyecto hidroeléctrico en Argentina paralizado por falta de fondos

Las obras de un millonario proyecto para construir dos represas en la provincia patagónica de Santa Cruz, paralizadas durante dos años por falta de fondos, se reanudan tras la firma de un acuerdo clave, según confirmaron este jueves fuentes oficiales.

La firma de un acuerdo entre el Gobierno nacional, las autoridades provinciales y la empresa china Gezhouba, a cargo de la ejecución, permitió "ordenar las condiciones del proyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz y habilitar la continuidad de la obras más importantes para la provincia", según destacó el gobernador Claudio Vidal.

El proyecto entró en pausa en noviembre de 2023 por la falta de fondos destinados a la construcción de las obras. A ello se sumó la decisión del Gobierno de Javier Milei de no financiar más obras públicas con recursos del Estado, una medida en línea con su objetivo de lograr objetivos de superávit fiscal.

El Gobierno nacional explicó en un comunicado que la construcción de las represas "quedó atravesada por incumplimientos contractuales, falta de actualizaciones de precios frente al aumento de costos y una acumulación de reclamos que derivaron en la ralentización y posterior virtual detención del proyecto".

Tras la firma del acuerdo, se priorizará la reanudación de la obra de la represa Jorge Cepernic, la de menor tamaño y de mayor grado de ejecución (46 %).

Gezhouba desembolsó a finales de 2022 unos 480 millones de dólares para financiar parte de la obra. Según la estimación brindada por el Gobierno, aún se requieren unos 5.000 millones de dólares de inversión para finalizarlas.

Según remarcó el gobernador provincial, se trata de la obra más grande de Santa Cruz y una de las más importantes del país, con impacto directo en la generación de empleo y en el movimiento económico de la provincia.

Las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic fueron diseñadas para conformar un complejo con capacidad de generación de 5.093 gigavatios por año.