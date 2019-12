"Si no hay un mango partido al medio, lo que 'haiga' para el que más lo necesita". Esa frase del Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el programa Debo Decir, mientras hablaba de estar al lado de la gente y la falta de dinero se viralizó en redes sociales. El ex ministro de Economía y doctor en Economía se confundió al conjugar el verbo "haber" y fue trending topic en su país. Las burlas en Twitter no se hicieron esperar: "Yo haigo / Tú haigues / Él haiga / Nosotros haigamos / Vosotros haigáis / Ellos haigan". La RAE acepta la palabra "haiga" como un concepto masculino: vehículo grandre y muy ostentoso.

