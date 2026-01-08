Pareja de argentino preso en Caracas: "Venezuela está en manos de gente peor que Maduro"

La venezolana María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo -detenido desde hace más de un año en Caracas-, dijo en una entrevista con EFE que tras la intervención de Estados Unidos, Venezuela "está en manos de personas mucho peores que Nicolás Maduro" y pidió al presidente Javier Milei que modere su discurso contra el país caribeño para facilitar la liberación del padre de su hijo.

Gómez denunció que su pareja se encuentra bajo "desaparición forzada" desde el 8 de diciembre de 2024, cuando fue detenido por agentes de seguridad venezolanos tras cruzar a pie el paso fronterizo entre las ciudades de Cúcuta, en Colombia, y San Antonio de Táchira, en Venezuela, para reunirse con ella.

Según relató, el cabo primero de la Gendarmería argentina -policía de frontera- se encuentra incomunicado, sin acceso a defensa y recluido en El Rodeo, una cárcel en las afueras de Caracas, tras haber sido acusado de actividades terroristas por presuntamente complotar para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta.

Gómez, de 33 años y que huyó en mayo pasado desde Venezuela junto a su pequeño hijo de regreso a su hogar en Argentina, citó a un compañero de celda de su pareja y advirtió que el lugar donde se encuentra detenido es "horrible" y no cuenta siquiera con elementos de higiene personal. Además, señaló que la comida le provocó problemas de salud y que sufre torturas psicológicas.

En base a esto, planteó un contraste con la situación de Maduro, detenido en Nueva York tras ser capturado el pasado sábado: "Escuché que (dicen que) se le violaron los derechos humanos, pero hoy en día en Estados Unidos está enfrentando a la Justicia, ya tiene abogados privados, asistencia consular y tiene derecho a comunicarse con su familia, cosas que a Nahuel le han quitado durante casi 400 días".

Consultada por sus sensaciones tras la detención de Maduro, mencionó que inicialmente sintió "esperanza" y hasta despertó a su hijo de tres años para avisarle que su padre regresaría ese mismo día, pero, con el correr de las horas, comprendió que "Venezuela todavía no es libre y está en manos de personas que son mucho más malas que Nicolás Maduro".

"Todavía queda una figura cínica de esa dictadura", añadió, tras la juramentación este lunes de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Aunque reconoció que la transición política en el país caribeño "no es de un día para el otro", se preguntó "qué está esperando el Gobierno venezolano para abrir las puertas de las cárceles" y liberar a los presos políticos, incluido Gallo.