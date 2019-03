Estudiante denunció a profesor por acoso en plena clase

Una estudiante universitaria se enfrentó a un profesor y realizó una denuncia en plena clase que se volvió viral en redes sociales.

La argentina Magalí Magnelli sorprendió a sus compañeros y encaró al académico Rodolfo Rothlin, durante una charla en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

"Usted tiene varios antecedentes. Una de mis mejores amigas sufrió un acoso por parte de usted. Yo en diciembre junté más de 15 testimonios de chicas que fueron acosadas", relató.

El profesor será investigado, pese a que no tiene ninguna denuncia formal en su contra, según informó Infobae.

La versión extendida:

La joven explicó que los acosos ocurrieron desde 1998 en el mismo ambiente universitario y reveló el relato de una mujer que en 2015 se atrevió a contarlo en redes sociales:

"Elijo compartirlo, porque compartir es la manera de prevenir para que estas cosas no se sigan repitiendo a diario.

La sensación de sentirse insegura en la calle ya está naturalizada.. Mi pregunta es: ¿es natural que estas situaciones se generen en la facultad?

Aunque 'la igualdad de género se esté logrando', las mujeres somos más vulnerables por nuestras particularidades físicas, por la baja probabilidad de una reacción violenta de nuestra parte, y sumado a eso tenemos el 'plus de temor' relacionado con la violencia sexual. No es una sensación, nos limita en cierta forma a la hora de movernos por la ciudad y por lugares que consideramos peligrosos. NO ES NATURAL que no podamos andar libremente de calzas sin asumir lo que pueda llegar a pasar, tener que escuchar tantos insultos de constructores. más de una mano en el boliche, tantas miradas que condenan. No me pienso adaptar a que todo eso que naturalizamos en la calle se lleve a la facultad. Dejemos de aguantar tantas cosas, yo quiero vivir mejor.

____________________

16/07/2015 . Facultad de Medicina – 16.00 hs.

Hoy conocí a una persona de corbata y guardapolvo de aproximadamente unos 60 años de edad en el ascensor de la facultad de medicina. Canoso, más o menos panzón. Me preguntó muy simpático, en qué año de la carrera estaba y me invitó a visitar la cátedra de la cual él es titular. Al principio yo estaba anonadada con que alguien con semejante grado de jerarquía quisiera o tuviera interés en hablar conmigo. Lo primero que pensé mientras recorríamos la cátedra fue que quería convencerme de que eligiera su cátedra, lo cual ya me empezaba a resultar raro. Ingenua y desconociendo que este tipo de cosas pasan en la facultad, no me negué a aceptar la propuesta de entrar a su oficina, yo estaba muy a gusto con la conversación. Se parecía a mi abuelo, hablándome de la carrera en general, del lindo camino que viven los estudiantes de medicina, de las cosas lindas que me iban a pasar a lo largo de estos años. Comenzó a hablar desde un lado muy humano de la medicina, conversación que me atrapó mucho. Conversación en la que posteriormente se fueron filtrando muchas preguntas incómodas, que cada vez me iban poniendo más nerviosa.

Algunas de sus preguntas fueron:

¿Qué grado de responsabilidad sientes en estar sentada acá conversando conmigo? Yo imaginaba que se refería, a que yo era una nadie para él y él alguien jerárquicamente por encima. Ahora me doy cuenta de que el asumía una responsabilidad respecto a sus intenciones en estar con una alumna en su oficina.

-Hace calor, sácate la campera! No, está bien, respondí. – Sácate la campera, eso demuestra seguridad!- insistía. -"Pongámonos cómodos"

-"Dime las cosas mirándome a los ojos"

-Eres muy madura, escuchándote hablar no puedo creer que tengas 19 años, me gustaría que tengas unos 26, me encantaría hacer una proyección. Me cuesta mucho imaginarme que tienes 19 años. (En ese momento yo creí que hacía referencia a mi trayecto como estudiante. Ahora me doy cuenta de que hablaba de algo personal).

– No voy a dejarte ir, no quiero que se termine esta charla, no sé cómo terminar esta charla.

– El único defecto que tienes es que eres muy linda. Porque... qué pasa si todo tu contenido intelectual y como te muestras lo ponemos en una chica fea? Para mí no es lo mismo-

-Eres linda. ¿Tú te ves linda? Como te gusta que te vean los demás? ¿Por tu foto o por tu bocho?

-Yo no quiero que me conozcas como un titular de cátedra, yo quiero que me conozcas como R.P.R – mencionando su nombre.

-Te voy a acompañar a la puerta, va... al lugar donde nos encontramos, el ascensor, el lugar donde te secuestré. Acuérdate de esta charla, acuérdate de todo esto. Yo sé que te vas a volver a tu casa pensando en todo esto".