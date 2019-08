Hombre de 63 años luchó contra un puma para salvar a su perro

Un campesino de 63 años luchó uno a uno contra un puma salvaje y lo mató a puñaladas para salvar a su perro "Pico" en Río Negro, Argentina.

Vicente Navarrete terminó deshidratado, con múltiples heridas y una fractura en su muñeca, según informó la policía local.

El sujeto estaba caminando por su campo a las 15 horas del pasado domingo, cuando uno de sus perros, llamado "Pico" salió corriendo. Al perseguirlo lo encontró enfrentado a un puma y no dudó en actuar.

Lo apuñaló con un cuchillo y lo siguió mientras huía. Ambos cayeron a una zona de piedras y el hombre siguió atacando, pues el animal ya había matado a algunas de sus vacas y ovejas.

"Quedé irreconocible. Tenía sangre por todos lados. Me arañó todo. No me sacó los ojos de casualidad", dijo al portal Río Negro.

El campesino fue rescatado en la madrugada del día siguiente, luego que su esposa reportara a la policía su extravío, y después de eso lo trasladaron a un hospital.

"La pasé muy mal pero nunca dudé. Ahora tienen que sanar las heridas donde me mordió el puma. Son plaga y nos hacen mucho daño", contó.