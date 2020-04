Un indignante registro fue compartido en redes sociales por una mujer que mostró cómo se escondió en el maletero de un taxi para violar la cuarentena obligatoria en Argentina. "Iba en un taxi y me detuvieron en el puente Pueyrredón. Me pidieron papeles que no tenía, sólo el DNI (cédula de identidad) tenía, y me escoltaron hasta cerca de mi casa... de pedo porque el policía se desvió. Me volví a subir al taxi, sólo que ahora vamos a pasar el control pero metida en el baúl... Cristian mira lo que hago por ti", dijo la joven que se trasladaba desde la ciudad de Avellaneda al centro de Buenos Aires. Ahora la policía la busca y tanto la autora del video como el taxista podrían ser detenidos

