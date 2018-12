La cruda confesión de una niña abusada: "Mi tío me hace cosas malas"

Transcurría una clase de educación sexual cuando una niña de solo siete años rompió en llanto. Entre lágrimas, la menor confesó que sufre abusos por parte de su tío y detalló cómo el sujeto la tocaba inapropiadamente.

"Mi tío me hace cosas malas. No quiero que me siga haciendo eso porque no me gusta", le dijo a la profesora en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, Argentina.

Según detalló el medio Nuevo Diario, la niña contó que su familiar le tocaba sus partes íntimas e "introducía los dedos".

Los profesores rápidamente alertaron a la madre de la menor, que tuvo que recibir asistencia médica.

El tío fue denunciado de inmediato y detenido. Las autoridades ya realizan una investigación en su contra.