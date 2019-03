Mujer intentó matar a su esposo 20 días después de la boda

Una mujer argentina que se casó hace poco menos de un mes con un hombre en Quilmes, en el área metropolitana de Buenos Aires, intentó presuntamente matarlo en colaboración con su ex novio y fue detenida junto a este por el suceso, informaron este miércoles fuentes policiales.



El 6 de marzo, la mujer de 50 años llamó a la policía para avisar de que su esposo se ahorcó y, cuando los agentes llegaron a la casa, el hombre todavía tenía signos vitales, por lo que lo llevaron a un hospital.



En el centro médico quedó en coma inducido hasta que despertó varios días después y contó que no se había intentado suicidar sino que había sido su mujer la que quiso asesinarlo, 20 días después de jurarse amor eterno.



La víctima indicó asimismo que su mujer actuó junto a quien era su ex pareja antes de casarse con él y que ambos lo lesionaron. Según Clarín, la imputada es Leonor Elizabeth Báez y la víctima se llama Héctor Eduardo Ramírez.



Después, según la investigación, manipularon la escena para hacer ver que había sido un suicidio después de una discusión entre el matrimonio. La supuesta "viuda negra" quería, según medios locales, quedarse con los bienes de la víctima.



Tanto la mujer como su expareja, un paraguayo de 49 años, quedaron detenidos acusados de tentativa de homicidio (agravada por el vínculo) después de que el hombre despertara del coma y diera su versión, y los dos están a disposición judicial.



Por su parte, la víctima ya fue dada de alta. La agencia estatal de noticias Télam señaló que una de las cosas que llamó la atención de los investigadores fue que la mujer dejó de visitar a su marido cuando estaba internado y al comunicarse con una de las hijas de éste, le aclaró que ella nada había tenido que ver con lo sucedido.