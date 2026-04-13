Niño murió tras ser entregado a su madre en Argentina: Había llorado para no irse con ella

Un niño de 4 años murió en Argentina días después de haber sido entregado por orden judicial a su madre biológica, luego de que se difundieran registros donde el menor lloraba y decía que no quería irse del lugar donde vivía.

El menor, identificado como Ángel, fue encontrado la mañana del domingo de Pascua con un paro cardiorrespiratorio en la casa de su madre en la ciudad de Comodoro Rivadavia, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde falleció horas más tarde.

El caso generó dudas desde un inicio, ya que el niño no presentaba enfermedades previas, por lo que su padre responsabilizó a la madre, mientras que su pareja, quien asegura haberlo criado, afirmó que el menor fue sacado de un entorno donde estaba bien.

Según dieron a conocer los medios locales, la madre había estado ausente desde que el niño era bebé y recién en noviembre solicitó retomar el vínculo, proceso que fue autorizado por la justicia y que permitió que el menor fuera trasladado a su domicilio.

En medio de la investigación, la policía allanó la vivienda de la madre y de su pareja, quienes están siendo indagados, además de considerar denuncias previas por violencia que también forman parte de las diligencias.

Peritajes preliminares habrían detectado lesiones internas en la cabeza del niño, antecedentes que serán clave mientras se espera el resultado oficial de la autopsia para esclarecer la causa de muerte.

En paralelo, el padre y su pareja difundieron videos donde se ve al menor llorando y pidiendo no irse con su madre. En un inicio se creía que correspondían a los días previos a su fallecimiento, pero luego se aclaró que fueron grabados semanas antes.

El caso ha generado impacto en la comunidad de Comodoro Rivadavia, donde se han realizado manifestaciones para exigir justicia por el niño, mientras la investigación continúa.