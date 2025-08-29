Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago12.1°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Argentina | Sucesos

"Perdóname, te tengo que robar": El insólito robo a una heladería en Argentina

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El sujeto incluso le ofreció un vaso de agua a la trabajadora para tranquilizarla.

 Captura
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una trabajadora de una heladería en Argentina vivió un insólito episodio cuando un hombre entró al local para robar y se disculpó antes de cometer el delito.

El episodio fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, las cuales registraron el momento en el que el asaltante ingresó tranquilamente a la heladería, y fingió ser un cliente más.

Sin embargo, al cabo de unos segundos se dirigió al otro lado del mostrador, se disculpó con la trabajadora y procedió a sacar dinero de la caja registradora. "Perdóname, pero te tengo que robar", le dijo.

Pese a que la mujer permaneció inmóvil en su silla, el delincuente continuó hablándole sin violencia y ni armas, e incluso le ofreció un vaso de agua, dando la sensación de un robo sorprendentemente "cordial".

Posteriormente, el hombre salió caminando del local y hasta la fecha no ha sido identificado por las autoridades.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada