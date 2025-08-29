"Perdóname, te tengo que robar": El insólito robo a una heladería en Argentina

Una trabajadora de una heladería en Argentina vivió un insólito episodio cuando un hombre entró al local para robar y se disculpó antes de cometer el delito.

El episodio fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, las cuales registraron el momento en el que el asaltante ingresó tranquilamente a la heladería, y fingió ser un cliente más.

Sin embargo, al cabo de unos segundos se dirigió al otro lado del mostrador, se disculpó con la trabajadora y procedió a sacar dinero de la caja registradora. "Perdóname, pero te tengo que robar", le dijo.

Pese a que la mujer permaneció inmóvil en su silla, el delincuente continuó hablándole sin violencia y ni armas, e incluso le ofreció un vaso de agua, dando la sensación de un robo sorprendentemente "cordial".

Posteriormente, el hombre salió caminando del local y hasta la fecha no ha sido identificado por las autoridades.