"Perdóname, te tengo que robar": El insólito robo a una heladería en Argentina
El sujeto incluso le ofreció un vaso de agua a la trabajadora para tranquilizarla.
Una trabajadora de una heladería en Argentina vivió un insólito episodio cuando un hombre entró al local para robar y se disculpó antes de cometer el delito.
El episodio fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, las cuales registraron el momento en el que el asaltante ingresó tranquilamente a la heladería, y fingió ser un cliente más.
Sin embargo, al cabo de unos segundos se dirigió al otro lado del mostrador, se disculpó con la trabajadora y procedió a sacar dinero de la caja registradora. "Perdóname, pero te tengo que robar", le dijo.
Pese a que la mujer permaneció inmóvil en su silla, el delincuente continuó hablándole sin violencia y ni armas, e incluso le ofreció un vaso de agua, dando la sensación de un robo sorprendentemente "cordial".
Posteriormente, el hombre salió caminando del local y hasta la fecha no ha sido identificado por las autoridades.
#MDQ "Perdoname pero te tengo que robar": se llevó la plata de la recaudación de una heladería sin utilizar armas. Fue en una heladería de la zona de Constitución al 6200.— Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 22, 2025
Le dijo que la estaba pasando mal y que por eso estaba robando.
"No tengas miedo, por favor. Tomá un vaso de… pic.twitter.com/YDMV0Aqak4