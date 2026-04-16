Mujer en situación de calle fue asesinada a puñaladas en Santiago Centro

Una mujer fue encontrada muerta y con múltiples heridas cortopunzantes la madrugada de este jueves en la capitalina comuna de Santiago Centro.

Según las primeras informaciones, la víctima, que fue hallada en la intersección de Avenida Santa Rosa con Pedro Lagos, en las cercanías del Hospital San Borja, es una persona en situación de calle.

"Verificando que efectivamente esta persona se encontraba sin signos vitales en el lugar, son claros los indicios de intervención de terceros por las distintas heridas cortopunzantes en su cuerpo", detalló el capitán Francisco Ortega, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Centro de Carabineros.

La investigación se encuentra en su fase inicial, con el personal territorial de la policía uniformada resguardando el sitio del suceso.

En tanto, como consecuencia del operativo, una pista de Avenida Santa Rosa y la calle Pedro Lagos se encuentran suspendidas, afectando el tránsito vehicular en la zona.