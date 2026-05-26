Preparación de sándwich gigante terminó mal: se lo robaron a pedazos

La parrilla El Tano de Avellaneda, en Buenos Aires, organizó una celebración popular de sus 25 años y programó la creación de un sándwich gigante de matambre a la pizza, pero todo terminó en un gran caos.

La larga espera por la comida -gratuita, obviamente- impacientó a centenares de asistentes, quienes finalmente derribaron las vallas de seguridad y saquearon el sándwich, robando a pedazos a manos llenas.

"Es una verdadera lástima, porque el objetivo siempre fue compartirlo con todos y alcanzar para cada familia presente", lamentó el restaurante en sus redes.