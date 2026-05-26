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Preparación de sándwich gigante terminó mal: se lo robaron a pedazos
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Autor: Redacción Cooperativa
Los asistentes derribaron las vallas de seguridad y saquearon el lugar.
Los asistentes derribaron las vallas de seguridad y saquearon el lugar.
La parrilla El Tano de Avellaneda, en Buenos Aires, organizó una celebración popular de sus 25 años y programó la creación de un sándwich gigante de matambre a la pizza, pero todo terminó en un gran caos.
La larga espera por la comida -gratuita, obviamente- impacientó a centenares de asistentes, quienes finalmente derribaron las vallas de seguridad y saquearon el sándwich, robando a pedazos a manos llenas.
"Es una verdadera lástima, porque el objetivo siempre fue compartirlo con todos y alcanzar para cada familia presente", lamentó el restaurante en sus redes.