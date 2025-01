Una enfermera es enjuiciada por muerte de cinco bebés en hospital de Argentina

Este martes se llevó a cabo el segundo día de juicio por el homicidio de cinco recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de la provincia argentina de Córdoba ocurridos en 2022. La principal sospechosa, la enfermera Brenda Agüero, reafirmó su inocencia en los hechos y evitó contestar preguntas respecto a la investigación.

Ayer, en el inicio del juicio, Agüero impactó tras llorar desconsoladamente en medio de la sala. Hoy, tras hablar durante casi una hora, la mujer aceptó sólo contestar preguntas de índole personal y aseguró, entre varias otras cosas, que es inocente.

"Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo esto", dijo Agüero este martes. Además, remarcó que el caso "convirtió el sueño de su vida en una pesadilla", según información de los medios presentes en el tribunal.

La enfermera acusó en varias oportunidades a la prensa de malos tratos: "gracias a esa imagen que crearon los periodistas yo me veo en este contexto. No existe posibilidad de que se me cruce por la cabeza hacer algo a una persona, mucho menos a unos niños. No hubiera peleado tanto para entrar al hospital".

Según la acusación de los fiscales, la enfermera habría inyectado una dosis de potasio, insulina o alguna otra sustancia que haya resultado venenosa para el bebé.

En el debate a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación de Córdoba también son juzgados diez exfuncionarios del Ministerio de Salud de la provincia. Los delitos por los que están acusados son: omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, y la falsedad ideológica reiterada.

La defensa de Agüero continúa insistiendo en que se trata de un caso montado. Gustavo Nievas, abogado de la imputada, acusó a los medios de manipular el proceso judicial.