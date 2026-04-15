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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump arremetió otra vez contra León XIV

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes?", fustigó el presidente estadounidense.

Calificó como "absolutamente inaceptable" que Teherán logre poseer armamento atómico.

Trump arremetió otra vez contra León XIV
 EFE / ⁠Edgar Beltrán, The Pillar, vía Wikimedia Commons

Este nuevo mensaje profundiza el enfrentamiento público que el mandatario mantiene con el Vaticano desde el inicio de las hostilidades en Medio Oriente.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Teherán posea la bomba nuclear.

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?", escribió en su red social Truth Social.

El mandatario, que protagoniza desde el lunes un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cerró el mensaje diciendo que "AMERICA HA VUELTO".

El pontífice, nacido en Estados Unidos, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.

El lunes, el presidente criticó frontalmente al papa diciéndole que era "débil" y "terrible en política exterior", tras lo cual León XIV aseguró que no tenía "miedo" de la Administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra.

Este martes, en su segundo día de visita a Argelia, durante una parada en un pequeño centro para ancianos en Annaba, el papa afirmó que Dios "no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes".

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