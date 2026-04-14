Ley miscelánea: Kast lideró primer cónclave de su mandato para alinear al oficialismo

El Presidente José Antonio Kast encabezó esta noche el primer cónclave oficialista de su mandato, que se desarrolló en Cerro Castillo un día antes de ingresar al Congreso su emblemático proyecto de reconstrucción nacional -también conocido como "ley miscelánea"- y emitir una cadena nacional al respecto.

La instancia buscó cohesionar al oficialismo en torno a la iniciativa, pues se dio en el marco de intensas negociaciones legislativas al interior del sector y con la oposición, que presentan matices sobre su presentación como un único proyecto, la rebaja del impuesto corporativo y la ausencia de medidas económicas mitigadoras para la clase media.

Durante la jornada, que contó con la presencia del comité político y diversos ministros del gabinete, se realizó una extensa presentación técnica del texto. Los representantes de los partidos de Gobierno tuvieron la oportunidad de entregar sus visiones y sugerencias sobre la iniciativa, la cual se espera sea ingresada al Congreso Nacional en los próximos días.

Al término de la reunión, aún persisten interrogantes sobre el grado de consenso alcanzado entre los diputados oficialistas y si el proyecto original sufrirá nuevas modificaciones antes de su tramitación legislativa.

Diversas figuras del oficialismo que llegaron al palacio presidencial emitieron opiniones a la prensa. El presidente de la Cámara, diputado UDI Jorge Alessandri, afirmó que el plan de reconstrucción nacional de Kast, "evidentemente, en su conjunto, es un impulso para la clase media".

"Si hay más empleo e inversión, es algo que va a llegar a la clase media, pero la vuelta es larga. Lo que nosotros proponemos es que se propongan medidas directas y concretas, que la clase media la sienta en el mismo trimestre o semestre", agregó.

En tanto, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, expresó que, "tal vez, sería mejor un solo proyecto en la Cámara y parcelarlo en el Senado. No obstante, lo importante es que ojalá no se apruebe con un mínimo de votos, sino con el máximo común".

Squella: Si se aprueba el proyecto, la economía se disparará al alza en Chile

En la antesala del acto, el senador y presidente de Republicanos, Arturo Squella, afirmó que la iniciativa "tiene un grueso de medidas que, evidentemente, repercuten en mejorar la vida para las familias de la clase media".

"Con las consecuencias de la inestabilidad económica y del desempleo, se estancan los salarios y todo eso repercute para la clase media", sostuvo.

"Seguramente, dentro de los próximos días el Presidente dará a conocer cuáles son los contenidos y el detalle (de la ley miscelánea); muchas son medidas específicas que dicen directa relación con la clase media. Hay algo que ya muchos conocen, que es la eliminación de las contribuciones para la primera vivenda", añadió el legislador.

Respecto a las presiones del sector oficialista para incluir medidas de compensación para la ciudadanía, Squella las encontró "normales; (pues) están todos ansiosos y quieren que salga adelante (el proyecto). (Pero) si se aprueba en el Congreso nacional, la economía se dispara al alza en Chile y buena parte de los problemas que tenemos se irán resolviendo", defendió el timonel republicano.

"Confiamos que esa lectura la hagan las bancadas de oposición; hay algunos temas que no les van a gustar y otras que tenderán a la unanimidad, pero esa es la gracia del debate legislativo", cerró.

La agenda de coordinación continuará el miércoles a las 8:30 horas, cuando el Presidente Kast reciba a la directiva y los parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL). Aunque esta colectividad no forma parte del oficialismo, el Ejecutivo busca ampliar la base de apoyo para asegurar la viabilidad del megaproyecto en el Parlamento.