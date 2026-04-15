Caputto y triunfo ante Universitario: Es un gran resultado, pero esto sigue y lo vamos a disfrutar
El técnico argentino analizó con positividad la victoria copera en Perú.
El técnico argentino analizó con positividad la victoria copera en Perú.
El técnico argentino de Coquimbo Unido, Hernán Caputto analizó la victoria 2-0 de los "Piratas" frente a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Lima por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y resaltó que es "un gran resultado, pero esto sigue y seguro que lo vamos a disfrutar".
"Estamos contentos, a priori es difícil hacer un análisis tan profundo. Golpeamos en los momentos justos, a veces se da y otras no. El más fuerte fue en el segundo tiempo, ese fue duro y nos generó una mejor organización", comentó en conferencia de prensa.
"Después intentamos poner tres volantes, porque sentimos que nos tenían la pelota en el medio, entonces era importante sostener eso y sabíamos que íbamos a tener alguna contra", sumó.
Por último elogió a sus futbolistas: "Se fueron desgastando algunos jugadores que es normal. Como siempre, los que entran son una solución, eso habla del equipo, de las ganas y el hambre".