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Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Caputto y triunfo ante Universitario: Es un gran resultado, pero esto sigue y lo vamos a disfrutar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico argentino analizó con positividad la victoria copera en Perú.

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El técnico argentino de Coquimbo Unido, Hernán Caputto analizó la victoria 2-0 de los "Piratas" frente a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Lima por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y resaltó que es "un gran resultado, pero esto sigue y seguro que lo vamos a disfrutar".

"Estamos contentos, a priori es difícil hacer un análisis tan profundo. Golpeamos en los momentos justos, a veces se da y otras no. El más fuerte fue en el segundo tiempo, ese fue duro y nos generó una mejor organización", comentó en conferencia de prensa.

"Después intentamos poner tres volantes, porque sentimos que nos tenían la pelota en el medio, entonces era importante sostener eso y sabíamos que íbamos a tener alguna contra", sumó.

Por último elogió a sus futbolistas: "Se fueron desgastando algunos jugadores que es normal. Como siempre, los que entran son una solución, eso habla del equipo, de las ganas y el hambre".

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