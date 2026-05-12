Universidades públicas argentinas salen a las calles para exigir un aumento presupuestario

Estudiantes, docentes y directivos de las universidades públicas de Argentina, acompañados por sindicatos y partidos políticos de la oposición, salieron este martes a las calles del país para exigir mayores fondos y protestar contra al ajuste presupuestario que lleva adelante el Gobierno del presidente Javier Milei y que ha golpeado con dureza a la educación superior.

Miles de manifestantes comenzaron a concentrarse desde temprano en distintos puntos del país, con la ciudad de Buenos Aires como foco principal.

Las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande de Argentina, comenzaron la jornada con clases públicas y otros actos de protesta, y establecieron diversos puntos de encuentro desde los cuales tienen previsto marchar hacia la Plaza de Mayo, ubicada frente a la sede del Ejecutivo.

La icónica plaza albergará desde las 17:00 hora local el acto central, convocado bajo la consigna "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional" para exigir el cumplimiento de una ley de financiación universitaria que el Gobierno se niega a cumplir.

"Venir acá significa defender mis 30 años adquiridos adentro de las aulas. Yo me formé en la educación publica y defiendo la educación publica", explicó a EFE Laura Carboni, docente de Filosofía y secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además, destacó que el reclamo apunta tanto al presente como al futuro de la educación pública superior en el país: "Yo quiero que mi hija tenga una universidad donde se pueda formar, donde se sienta a gusto de desarrollarse profesional, personalmente, y desde el punto de vista colectivo".

Más allá de personal y alumnos de las universidades, también salieron a las calles sindicatos y partidos opositores.

El peronismo anunció su participación en la marcha y la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los principales referentes opositores al Gobierno de Milei.

Otros partidos como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y el centroderechista Unión Cívica Radical (UCR), de gran influencia en la vida política de las universidades argentinas, también sumaron su participación.

La Confederación General del Trabajo, principal central obrera de Argentina, anunció que acompañaría en las calles el reclamo universitario, al igual que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Ejecutivo niega crisis presupuestaria en universidades

Previo al comienzo de las movilizaciones, el partido de Milei, La Libertad Avanza, describió la protesta como una "marcha política opositora", rechazó que exista un desfinanciamiento de las universidades y argumentó que el no cumplimiento de la ley aprobada en 2025 responde a que la prioridad del Gobierno es "sostener el equilibrio fiscal".

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), el presupuesto para las universidades de Argentina cayó este año al 0,428% del PIB -su menor nivel desde 1989-, desde el 0,526% en 2025 y el 0,718% en 2023, justo antes de la llegada de Milei al Gobierno.

Según este informe, los fondos de la Secretaría de Educación de Argentina destinados al desarrollo de la educación superior cayeron en 2024 el 21,8% en términos reales y el 3,5% en 2025, con un descenso proyectado para 2026 del 16,9%.

El acceso a la educación universitaria pública en Argentina es gratuita para los estudiantes desde 1949 y muchas de las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado gozan de buena reputación académica.