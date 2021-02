Ejército de Birmania detuvo a miembros del gobierno y tomó el control del país

El Ejército de Birmania declaró este lunes el estado de emergencia al tomar el control político del país durante un año, y tras detener a varios miembros del gobierno, según un canal de televisión ahora controlado por los militares.

El vicepresidente, Myint Swe, que fue nombrado en el cargo por los militares gracias a los poderes que les reserva la actual Constitución, ahora asume la presidencia; mientras que el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, controlará a las autoridades, apuntó la estación Myawaddy News.

🚨Myanmar’s military just sized the power due to their claim that recent election was rigged & declared one-year state of emergency! This is unacceptable & is a complete disregard of the people’s voices! We stand w/ people of Myanmar who fight for true democracy ✊#SaveMyanmar pic.twitter.com/TitzpPjekt