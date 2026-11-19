La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves en La Haya que Birmania (Myanmar) cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el norte del estado de Rakáin, en el oeste del país.

En el fallo que resolvió la demanda presentada por Gambia en 2019, los jueces concluyeron que la única explicación razonable para el actuar de las fuerzas de seguridad birmanas era su intención de destruir una parte sustancial de la comunidad rohinyá.

Es la primera vez que la CIJ declara a un Estado responsable de cometer genocidio. La sentencia es definitiva e inapelable y establece la responsabilidad internacional de Birmania. La responsabilidad penal de los militares y demás implicados deberá determinarse en procesos individuales.

Las pruebas que sustentaron el fallo

La Corte concluyó que las pruebas respaldan la estimación de al menos 10.000 muertos durante la ofensiva. Las fuerzas de seguridad ejecutaron a civiles, perpetraron actos generalizados de violencia sexual y dispararon contra familias que huían hacia Bangladés. Más de 700.000 rohinyás buscaron refugio en ese país.

Birmania sostuvo durante el juicio que sus tropas respondieron a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán. Los jueces examinaron el patrón de violencia en distintas aldeas y dieron por probadas tres conductas contempladas en la Convención contra el Genocidio: la matanza de miembros del grupo, los daños graves a su integridad física o mental y la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos.

En 2018, una misión investigadora de la ONU ya había advertido indicios de intención genocida en la operación militar y había pedido investigar a los mandos de las Fuerzas Armadas.

El regreso de los desplazados y las indemnizaciones

Birmania deberá facilitar el regreso seguro, voluntario y digno de quienes huyeron de sus hogares, tanto de los desplazados dentro del país como de los rohinyás que se refugiaron en Bangladés. También deberá facilitar la reunificación de las familias, devolver o reemplazar las propiedades perdidas y ayudar en la búsqueda de los desaparecidos.

"Nuestro pueblo, que todavía sigue sufriendo, podrá respirar con cierto alivio y recuperar la esperanza de que algún día podremos regresar a nuestro país", dijo a EFE en La Haya Sayedul Karim, fundador de la Iniciativa por la Justicia Rohinyá, organización que documentó los crímenes.

El tribunal ordenó a Birmania investigar a los sospechosos y, cuando corresponda, procesarlos y sancionarlos. El Estado también deberá indemnizar a la comunidad rohinyá y a sus integrantes por los daños que las medidas de restitución no alcancen a reparar.

Birmania tiene dos años para informar a la CIJ sobre las medidas adoptadas y las compensaciones. La Corte fijará el monto y la forma de pago en una etapa posterior.