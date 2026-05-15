Filipinas: Misterioso tiroteo en Senado permitió la huida de aliado de Duterte, buscado por la CPI

El Senado filipino fue durante tres días un escenario crucial para la política del país, al actuar como refugio del parlamentario Ronald 'Bato' dela Rosa, hasta que un sospechoso tiroteo irrumpió en plena cámara y precipitó la huida del político, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La tensión llevaba días instalándose en las cortes. Tras siete meses ausente, Dela Rosa reapareció en el Senado el pasado lunes para reforzar el poder de su clan político y renovar la presidencia de la cámara, pero ese mismo día, la CPI hizo pública la orden de arresto que, hasta entonces, había permanecido bajo secreto.

La Corte considera a Dela Rosa, exjefe de la Policía Nacional, presunto "coautor indirecto" de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas del expresidente de Rodrigo Duterte (2016-2022), una campaña con 6.000 asesinatos extrajudiciales, cifra que oenegés elevan hasta 30.000.

Dela Rosa buscó en el Senado una suerte de custodia protectora después de lograr escapar de agentes de la Oficina Nacional de Investigación que trataron detenerlo sin éxito, en una huida a la carrera por los pasillos del edificio.

Allí pasó tres días y dos noches, con un cambio de ropa y varias publicaciones en Facebook en las que advertía de un arresto inminente, alentando a sus seguidores a "reunirse frente" al Senado para bloquear el operativo, alimentando concentraciones y una creciente agitación social.

"El senado está siendo atacado"

Las autoridades informaron a última hora del miércoles de que iban arrestar a "una persona" dentro del edificio, sin ofrecer más detalles, cuando, minutos más tarde, los medios filipinos registraron una ráfaga de disparos en el interior del Senado.

"El Senado está siendo atacado. ¡Por favor ayudennos!", publicó Dela Rosa en su cuenta de Facebook, un mensaje que posteriormente enfatizó el recién investido presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, al asegurar que una de las instituciones más poderosas del país estaba siendo atacada.

Los disparos, que la prensa local elevó hasta 27, provocaron el cierre del edificio durante varias horas, dejando atrapados en su interior a periodistas y fotógrafos que no pudieron abandonarlo hasta pasada la medianoche, sin que se registraran heridos.

El edificio fue acordonado y escoltado por tropas con chalecos antibalas, algunos con fusiles de largo alcance.

En medio de la vorágine y a altas horas de la noche, la prensa filipina daba por hecho que Dela Rosa pasaría otra noche atrincherado, sin saber aún que, mientras Manila amanecía, el senador abandonaría el edificio para permanecer desde entonces en paradero desconocido.

Hasta el momento sigue sin trascender la autoría de los disparos en el Senado filipino. (Foto: EFE).

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., afirmó que ninguna de las fuerzas del Estado se vio involucrada en el incidente. Un argumento que reiteró tanto la Policía como el Ejército.

Tiroteo levantó sospechas

Mientras tanto, distintas informaciones y especulaciones señalan que el tiroteo pudo haber sido utilizado por partidarios de Dela Rosa para generar confusión dentro del Senado y facilitar la salida del legislador del edificio.

"No escapó, decidió irse", dijo el jueves el presidente de la cámara, tras detallar que, según la Constitución del país, Dela Rosa solo podría ser detenido "si hay una orden judicial de un juez filipino", sugiriendo que la orden de la justicia internacional no será obedecida de momento.

Este viernes, con la investigación en curso, las autoridades filipinas anunciaron la suspensión temporal del jefe de seguridad del Senado, Mao Ranada Aplasca, quien ocupaba el cargo desde el lunes, el mismo día en que Dela Rosa regresó a la cámara.