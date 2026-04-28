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Tópicos: Mundo | Asia

Francés arriesga pena de cárcel por lengüetear una pajilla para sus redes

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Estudiando negocios en Singapur, lamió la bombilla de una máquina expendedora y la devolvió, posteando en Instagram la "humorada".

Las severas leyes de la ciudad-Estado, de régimen semiautocrático, pueden dejarlo hasta dos años a la sombra.

Francés arriesga pena de cárcel por lengüetear una pajilla para sus redes
 @info7mty (Instagram)

La empresa dueña del aparato tuvo que reemplazar 500 tubos plásticos.
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Un ciudadano francés de 18 años fue acusado en Singapur de delitos de daños y alteración del orden público tras lamer una pajita o tubito de sorber de una máquina expendedora de jugos y devolverla al dispensador de venta automática, un acto por el que podría enfrentarse a una pena de cárcel.

El joven se grabó lamiendo la pajita en un centro comercial de la próspera ciudad-Estado, con un régimen semiautocrático y férreas leyes para mantener el orden público, en torno al 12 de marzo, fecha en la que difundió en redes sociales un video del incidente, según el diario The Straits Times.

Las autoridades, que investigan lo ocurrido, arrestaron al joven después de que se hiciera viral la grabación compartida en Instagram, de acuerdo con el mencionado medio, que agrega que la empresa de máquinas expendedoras de jugos de naranja naturales afectada, iJooz, tuvo que reemplazar 500 pajitas del dispensador, según documentos judiciales.

Singapur castiga con hasta dos años de cárcel y multa los delitos de daños, entendidos como causar destrucción o deterioro de un bien con intención de provocar perjuicio, según el Código Penal.

En paralelo, la alteración del orden público puede acarrear hasta tres meses de prisión y multas de un máximo de 2.000 dólares singapurenses (unos 1.536,5 dólares estadounidenses).

El acusado es un estudiante del campus en Singapur de la escuela de negocios francesa ESSEC, ubicado en el parque empresarial y de investigación One-North.

"ESSEC se toma muy en serio los asuntos de conducta y responsabilidad comunitaria, y se están llevando a cabo investigaciones internas", dijo un portavoz del centro en declaraciones recogidas por The Straits Times.

El caso volverá a ser examinado por los tribunales el próximo 22 de mayo, recogió el citado medio.

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