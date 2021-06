Hong Kong: Diario prodemocracia Apple Daily se publicará por última vez este jueves

El diario hongkonés Apple Daily, conocido por su posicionamiento crítico con las autoridades de Pekín, se publicará mañana, jueves, por última vez en su versión impresa, mientras que la versión digital dejará de actualizarse esta medianoche.

La empresa editora del rotativo, Next Digital, aseguró que el cese de sus operaciones se debe a la "actual situación en Hong Kong", donde varios de sus directivos han sido detenidos en los últimos días acusados de "confabular con fuerzas extranjeras", uno de los delitos tipificados en la polémica ley de seguridad nacional que Pekín impuso el pasado año en Hong Kong.

Las autoridades hongkonesas se valieron de esa misma acusación a la hora de congelar los activos de la compañía, que aseguran publicó más de 30 artículos en los que pidió sanciones internacionales a los gobiernos de Pekín y Hong Kong.

La polémica ley contempla penas de hasta cadena perpetua por supuestos como secesión, subversión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras, y ha sido fuertemente criticada por el movimiento prodemocrático de la ciudad, que considera que la legislación no solo castigará a la disidencia sino que también acabará con la autonomía y libertades de las que gozaba la ex colonia británica.

"El cierre forzoso de Apple Daily es el día más negro para la libertad de prensa en Hong Kong de la historia reciente", aseguró en un comunicado la directora regional para Asia-Pacífico de la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, Yamini Mishra.

"Es un ataque inaceptable a la libertad de expresión -agregó-. El hecho de que las autoridades estén usando la ley de seguridad nacional para posibilitar esta redada muestra la naturaleza profundamente represiva de esta ley".

The closure of Apple Daily will send a shiver down the spine of all media outlets operating in Hong Kong - an outrageous attack on press freedom. https://t.co/MDirqVrGft