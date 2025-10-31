Gracias al auge de la IA, el PIB de Taiwán creció un 7,64% interanual en el tercer trimestre

El producto interior bruto (PIB) de Taiwán avanzó un 7,64% interanual en el tercer trimestre de 2025, más de lo esperado por los analistas, gracias al empuje de las exportaciones de productos tecnológicos y de chips avanzados para aplicaciones de inteligencia artificial (IA), informaron fuentes oficiales.

Esta estimación, divulgada este viernes por la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) del Gobierno taiwanés, que no ofrece cifras intertrimestrales, supone una ligera contracción del ritmo de crecimiento de la isla, cuya economía se expandió un 8,01% interanual en el segundo trimestre del año.

El principal motor de este crecimiento volvieron a ser las exportaciones: las ventas al exterior de Taiwán avanzaron un 36,5% interanual en el tercer trimestre, alcanzando los 169.418 millones de dólares estadounidenses (unos 146.527 millones de euros), según cifras del Ministerio de Finanzas.