Les está yendo bien: Por "boom" de la IA, Taiwán quiere regalar dinero a sus ciudadanos

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, anunció un plan para repartir el próximo año 10.000 dólares taiwaneses (314 dólares o casi 290 mil pesos chilenos) en efectivo por persona, una medida que atribuyó al fuerte crecimiento económico impulsado por el auge de la IA.

El mandatario lanzó la propuesta el lunes tras una reunión sobre el presupuesto general del Gobierno central para 2027, cuyos detalles se revelarán el jueves, y que necesitará el aval del Parlamento, de mayoría opositora, para salir adelante.

Lai precisó que ese proyecto contemplará un aumento del gasto de 235.700 millones de dólares taiwaneses (7.407 millones de dólares) para un "reparto universal de efectivo" de 10.000 dólares taiwaneses por persona, con el fin de que "el dividendo de la IA sea compartido por toda la población".

"Cómo utilizar estos 10.000 dólares lo decide cada persona y cada familia: pueden destinarse a pagar la educación de los hijos, a cuidar de los mayores, a aliviar las cargas familiares, o bien a aumentar el consumo y apoyar al comercio local y a todos los oficios", aseveró, según un comunicado de la Oficina Presidencial.

El líder taiwanés recalcó que, una vez integrado ese desembolso, el presupuesto de 2027 mantendrá el equilibrio entre ingresos y gastos, sin aumentar la deuda neta, y subrayó que la economía local crecerá un 11,05% en 2026, según las previsiones oficiales, lo que supondría su mejor desempeño en 39 años.

Hogar de fabricantes relacionados a la industria de la IA

Hogar del principal fabricante mundial de semiconductores avanzados (TSMC) y del mayor ensamblador de productos electrónicos y servidores de IA (Foxconn), Taiwán es uno de los territorios más beneficiados por el "boom" de la inteligencia artificial.

Sus exportaciones de componentes y dispositivos tecnológicos crecieron más del 47% interanual en el primer semestre.

La isla ya repartió una ayuda idéntica, de 10.000 dólares taiwaneses en efectivo, el año pasado, dentro de un presupuesto especial orientado, en parte, a paliar el impacto de los aranceles estadounidenses y de la inflación.

En aquella ocasión, pudieron acogerse a la ayuda los ciudadanos taiwaneses, los residentes permanentes extranjeros y los cónyuges extranjeros de nacionales taiwaneses con permiso de residencia.

Críticas de la oposición por proximidad de elecciones

Los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que suman una ajustada mayoría en el Legislativo, criticaron al Ejecutivo por plantear el pago a poco más de tres meses de las elecciones locales del 28 de noviembre.

Chen I-hsin, director del Comité de Cultura y Comunicaciones del KMT, recordó que su formación ya había propuesto una ayuda en efectivo de 10.000 dólares taiwaneses en mayo, cuando el Gobierno respondió que los recursos presupuestarios debían priorizarse para la defensa nacional, las infraestructuras y la amortización de la deuda, de acuerdo con la agencia de noticias CNA.