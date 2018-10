Evo Morales acusó de conspiración a la "oligarquía chilena"

El presidente Evo Morales señaló que la "oligarquía" chilena realiza una "conspiración abierta", afirmando que la derecha boliviana no puede "ser su instrumento" por tratarse de traición a la patria.

"Escuchando las palabras de un ex Presidente de Chile, no vamos a dialogar con Evo, conspiración abierta, ese no es el pueblo chileno, son oligarquías", dijo el mandatario, según la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Morales hacía referencia al ex Presidente Eduardo Frei, quien indicó que espera que un mandatario electo que tenga disposición a dialogar sobre las relaciones entre ambos países.

Ante un posible alzamiento de un candidato presidencial de derecha en Bolivia, Morales señaló que no puede ser "instrumento de dominación de la oligarquía chilena, si va a ser instrumento de la oligarquía sería traición a la patria".

Además, aludió a que las "oligarquías chilenas" fueron las que invadieron territorio boliviano en 1879 y que buscan "dividirnos" para robar los recursos.

"Ahora la oligarquía chilena, no el pueblo, nos quiere desestabilizar, dividir, no solo por el tema marítimo", sentenció y reiteró que jamás dejará la reivindicación marítima, a pesar del fallo en la Corte Internacional de La Haya.