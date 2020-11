Evo Morales regresó a Bolivia tras casi un año en Argentina

Tras casi un año en Argentina, en la mañana de este lunes el ex presidente Evo Morales regresó a Bolivia.

"No dudaba que íbamos a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo tan histórico y tan inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y de muchas autoridades y ex autoridades del mundo", aseveró Morales desde el puente que conecta la ciudad argentina de La Quiaca con la localidad de Villazón en Bolivia, en donde cientos de personas celebraron su regreso.

Nada más concluir la comparecencia, Morales enfiló el camino del puente en compañía del presidente argentino, Alberto Fernández, quien lo despidió con un afectuoso abrazo antes de cruzar la frontera y reunirse con sus conciudadanos.

Morales iniciará una caravana hasta llegar el miércoles a Chimoré, el lugar desde el que el 11 de noviembre de 2019 salió hacia México, tras anunciar el día antes que renunciaba a la Presidencia de Bolivia forzado, según dijo, por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras.

Evo Morales había sido declarado vencedor de las elecciones de octubre de ese año para un cuarto mandato consecutivo, pero luego fueron anuladas entre denuncias de fraude a su favor, que siempre ha negado.

Morales regresó acompañado de quien fue su vicepresidente durante sus casi 14 años en el poder, Álvaro García Linera, y varios ex ministros de su etapa al frente de Bolivia.

De esta forma, Morales pone definitivamente punto y final a su estancia en Argentina, país al cual ingresó en diciembre del año pasado para pedir refugio después de una traumática salida de Bolivia entre acusaciones de "golpe de Estado".