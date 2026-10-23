Gallo lleva ocho años esperando a su dueño fallecido afuera de un hospital en Bolivia

Un gallo llamado Martín lleva ocho años en las afueras de un hospital oncológico de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, desde que su dueño falleció en el recinto mientras recibía tratamiento contra el cáncer.

Desde entonces, el animal permanece en el lugar, en una historia que ha conmovido a la comunidad y que recuerda al famoso perro Hachiko, conocido por esperar durante años a su amo.

El caso volvió a llamar la atención luego de que se difundieran nuevas fotografías de Martín, que continúa recorriendo los alrededores del Instituto Oncológico del Este, donde llegó por primera vez junto a su dueño.

A diferencia de otras historias de animales que se han hecho conocidas por permanecer cerca del lugar donde vivían con sus dueños, la de Martín destaca por tratarse de un gallo y no de un perro.

Con el paso de los años, el animal se ha ganado el cariños de pacientes y funcionarios del sector, ya que las personas que trabajan y tienen negocios cerca del hospital se encargan de darle comida y agua de manera habitual.

De acuerdo con medios locales, Martín suele acercarse con confianza a quienes lo alimentan y tiene especial preferencia por las palomitas de maíz.

Quienes conviven con él también cuentan que ha aprendido a buscar refugio cuando llueve y que se desplaza libremente por los espacios exteriores del recinto. Además, aseguran que no es fácil atraparlo ni trasladarlo a otro sitio, por lo que continúa viviendo en los alrededores del centro médico.