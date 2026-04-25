Bolivia: Crisis de YPFB y caída del gas abren debate sobre su reorganización

La reorganización de YPFB se perfila como una opción ante la crisis de la petrolera estatal de Bolivia, marcada por problemas de calidad y desabastecimiento de combustibles y por la inestabilidad en su cúpula, tras el relevo de dos de sus principales ejecutivos en los primeros seis meses del Gobierno de Rodrigo Paz.

Sebastián Daroca tomó posesión el jueves como nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el tercero en el puesto en casi seis meses de Gobierno, en reemplazo de Claudia Cronenbold, quien renunció el miércoles tras permanecer menos de un mes en funciones tras la salida de Yussef Akly.

Cronenbold señaló en su renuncia que la empresa está en "un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto", lo que atribuyó a la forma en que se manejó durante los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Parte de la crisis que atraviesa YPFB se debe al agotamiento de los yacimientos de gas, lo que repercutió en la captación de la renta petrolera, que hasta hace unos años fue la principal fuente de ingresos de Bolivia.

Las reservas probadas de gas del país rondan los 3,7 TCF, frente a los 10,7 TCF de 2017, según datos oficiales.

El miércoles, Paz también nombró a Carlos Blanco como nuevo ministro de Hidrocarburos, en reemplazo de Mauricio Medinaceli, en medio de una crisis de carburantes causada por el mal estado de la gasolina y un reciente desabastecimiento de diésel.

El problema de la "gasolina desestabilizada" surgió poco después de que, a mediados de diciembre, el Gobierno retiró la subvención a los combustibles, que estuvo vigente durante más de 20 años.

YPFB atribuyó en febrero la mala calidad de la gasolina a un problema "heredado" de gestiones anteriores e indicó que en algunas plantas de almacenamiento se encontraron restos de plomo y manganeso que habrían causado el problema, además de que se aplicaron medidas de control de calidad del producto.

A esto siguió la creación de un sistema para resarcir a los usuarios por los posibles daños que la gasolina causó en sus vehículos.

Paz señaló en varias ocasiones que el problema se debía a un "boicot" ejecutado por "mafias" dentro de YPFB.

Crisis operativa y desgaste institucional

El exministro de Hidrocarburos y analista Álvaro Ríos dijo a la agencia de noticias EFE que YPFB "necesita achicarse" y concentrar su actividad en el abastecimiento de combustibles al país, además de desprenderse de las "unidades de negocio" que calificó como "periféricas" y que generan pérdidas.

Según Ríos, YPFB, en las actuales condiciones, es "inmanejable" porque en esa compañía "redunda el poder político" y se ha limitado a importar combustible y "transportar un poco de gas", además de convertirse en un "monstruo" con alrededor de 5.000 empleados "que no tiene razón de ser".

El analista en temas energéticos Raúl Velásquez, de la fundación privada Jubileo, explicó a EFE que YPFB "tiene serios problemas desde un inicio" y que, pese a los intentos de institucionalización de hace más de dos décadas, se sumió en la falta de transparencia e ineficiencia.

Velásquez mencionó que YPFB tuvo "16 presidentes ejecutivos interinos" en 20 años, a lo que se suma que actualmente cuenta con once empresas subsidiarias, en varias de las cuales se cumple una "duplicidad de funciones", por lo que la solución no pasa únicamente por el cambio de su titular o del ministro de Hidrocarburos.

A su juicio, es preciso "designar nuevas autoridades" por la vía parlamentaria, iniciar un programa de reforma institucional y "descontaminar" el directorio de YPFB de toda influencia política para que pueda tomar decisiones gerenciales.

Días antes de ser destituido, el entonces ministro Medinaceli dijo a EFE que una empresa estatal "no es mala per se", pero que en el caso de YPFB se aplicó una política de Estado vinculada "al estrangulamiento casi del sector de hidrocarburos hasta quitarle el último dólar".

Con los últimos cambios en la petrolera y en el Ministerio de Hidrocarburos, el Gobierno boliviano espera normalizar la calidad y el abastecimiento de carburantes e iniciar la reforma de la empresa.