Presidente de Bolivia: Ser indígena no es sinónimo de ser indigente, hay derecho a crecer

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró este miércoles que el hecho de "ser indígena no es sinónimo de ser indigente", y defendió que su país está dejando atrás "20 años de aislamiento a nivel mundial" y buscando sus "potencialidades".

Paz hizo estos comentarios en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado en Madrid, un foro previo a la XXX Cumbre Iberoamericana, y que contó este miércoles en su tramo final con una conversación entre el presidente boliviano y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y los presidentes de Costa Rica, Laura Fernández, y de República Dominicana, Luis Abinader.

El moderador de la charla fue el secretario general iberoamericano, el exministro Andrés Allamand, quien, además de asegurar que Paz tiene una "mirada muy preocupada" por las comunidades indígenas bolivianas, mandó un mensaje al presidente de Bolivia.

"Para Iberoamérica es muy importante que a usted le vaya bien, es muy importante que a Bolivia le vaya bien. Porque Bolivia es un país que simplemente no ha aprovechado su riqueza y si usted es capaz de darle vuelta a esa tuerca va a ser un ejemplo para todos de que el subdesarrollo no es un destino", expresó el histórico exdirigente RN a Paz.

"Ser indígena no es sinónimo de ser indigente. Hay todo el derecho a poder crecer en un mundo que se pueda compartir", respondió Paz antes de comentar que hace poco estuvo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que no asistirá a la cumbre.

"Lula me decía: 'Yo he querido hacer muchas cosas con la Amazonía conjuntamente con los anteriores gobiernos de Bolivia, y había un presidente que me decía: No, a la Pachamama (la Madre Tierra) no le gusta lo que estás proponiendo'", narró Paz.

Se trataba, añadió, de asuntos medioambientales y positivos, "también para aquellos pueblos originarios indígenas campesinos" de Bolivia.

"Yo le dije al presidente Lula: 'Quiero decirle que la Pachamama cambió de opinión y ahora queremos trabajar de forma diferente'", agregó Paz para mostrar el giro de su gestión.

"Dejar 20 años de aislamiento mundial"

También expuso que la prioridad "número uno" en Bolivia ahora es que la juventud "tenga esperanza", "que se considere parte digna de una patria que le da futuro" y "espacio para desarrollarse", e invitó a todo el sector empresarial reunido en el foro de Madrid a formar parte de la construcción "de esa patria".

"Bolivia está empezando una etapa de dejar 20 años de una suerte de aislamiento a nivel mundial", defendió Paz, y añadió que este ha sido un año "muy duro de transformaciones" en el país, con el objetivo de "entender" sus "potencialidades".

En este sentido, expuso, por ejemplo, que Chile "mueve 65.000 millones de dólares" al año en minería, Perú 50.000 millones y Bolivia, siendo "el más rico de los tres", tan solo mueve 6.000 millones.

Comentó que el 10% del estaño de los teléfonos móviles de los presentes en el encuentro económico proviene de Bolivia y subrayando que "el mineral que quieran, cuando quieran y como quieran está en Bolivia". Paz enfatizó que su país no quiere "entregar minerales", sino generar la industria para que "ese celular se haga en Bolivia".

"Para eso estamos aquí. Sentido común con destino común", concluyó.

Zelenski llegó de sorpresa a españa, en el marco de la Cumbre Iberoamericana

En paralelo, en mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este miércoles -de manera inesperada- a España, en el marco de la XXX Cumbre Iberiamericana

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aterrizó este miércoles de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se inaugura esta tarde en la capital española.

Según confimaron fuentes de La Moncloa, el mandatario ucraniano se reunirá con los presidentes iberoamericanos participantes en la cumbre para intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacionales.

La inauguración de la cita se celebra esta tarde en el Teatro Real y posteriormente tendrá lugar una cena de gala con los reyes. Será mañana, jueves, cuando se celebre el plenario de mandatarios iberoamericanos.

El presidente Pedro Sánchez recibirá a Zelenski mañana en el marco de la cumbre y por la tarde ambos mantendrán un encuentro bilateral en el Palacio de la Moncloa.

El objetivo de ese encuentro es reafirmar el respaldo de España a Ucrania, como lo ha hecho desde el inicio de la guerra, añadieron las mismas fuentes.

También se espera que el mandatario ucraniano se reúna con el rey Felipe VI, a falta de confirmación oficial.

"Nuestra principal prioridad es reforzar las defensas aéreas de Ucrania, proteger a nuestra gente y expandir la cooperación en defensa y producción", escribió el presidente ucraniano en X.

Zelenski agradeció a España la asistencia que ha proporcionado al país invadido desde el comienzo de la guerra en 2022 y anunció sin dar detalles que "se están preparando nuevas medidas de apoyo".

"Necesitamos protección frente a los ataques rusos y el restablecimiento de la paz", recalcó.