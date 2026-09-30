Embajador Coloma: Kast me pidió tender un puente con España "más allá de las diferencias"

El embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma, reveló que el Presidente José Antonio Kast le encargó tender un puente con el país europeo "más allá de las diferencias" ideológicas entre ambos gobiernos.

Durante su intervención este miércoles en una conferencia del Fórum Europa, en Madrid, el diplomático defendió ante empresarios y políticos españoles que la relación bilateral debe superar las contingencias políticas.

"El compromiso que tiene Chile con España va más allá de las contingencias. Cada país puede tomar sus decisiones y elegir a sus Gobiernos, pero el Presidente Kast me ha pedido que tienda un puente con España, más allá de las diferencias", afirmó.

"Es un buen momento para la relación entre España y Chile", aseguró Coloma, quien aclaró que el país busca colaborar con toda Latinoamérica y no únicamente con los Estados con los que comparte afinidad ideológica.

Una voz común ante los desafíos regionales

El embajador sostuvo que Latinoamérica "necesita una voz común, más allá de las diferencias" para enfrentar problemas que afectan al conjunto de la región.

Entre esos desafíos mencionó la seguridad, el narcotráfico, los desastres naturales, la inteligencia artificial, el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y la cooperación educativa y universitaria.

"Actuando por separado no vamos a lograr nada", recalcó.

En ese contexto, consideró que la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid, tendrá lugar "en un momento crucial" y será una oportunidad para abordar "los retos conjuntos", al margen de la ideología de cada país.

"Espero que vengan muchos mandatarios a esta cumbre", expresó. "Espero que haya una asistencia récord, porque ese es el espíritu que estoy viendo".

Coloma defiende el diálogo con Venezuela

Consultado sobre si la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría representar un problema para la cumbre, Coloma respondió: "Ojalá vengan todos".

Respecto de la reciente reunión de Kast con la mandataria venezolana, sostuvo que "lo fácil es no reunirse con nadie, pero hay que ser audaz para solucionar los problemas y ayudar a las personas".

El diplomático recordó que Chile ha mantenido divergencias con el Gobierno venezolano y llegó a "cortar relaciones", las que, según señaló, se han ido "retomando" recientemente "porque en Chile hay muchos venezolanos que necesitan hacer gestiones".

"Ahora hay un nuevo escenario y esperamos que culmine en un proceso democrático y vayamos normalizando las relaciones", añadió.

Invitación a invertir en Chile

Ante los empresarios españoles, Coloma también destacó las medidas del Gobierno para impulsar la economía y alentó inversiones en energía solar y eólica, cárceles, hospitales y seguridad.

"Hemos reducido los impuestos para facilitar la inversión extranjera", afirmó, y sostuvo que Chile ha simplificado los trámites para solicitar permisos ambientales y ofrece estabilidad jurídica.

El embajador reconoció que el conflicto en Irán ha perjudicado económicamente al país, que no cuenta con reservas de petróleo, pero destacó su riqueza en cobre y litio.

Asimismo, señaló que el Ejecutivo está "abriendo concesiones no solo en carreteras" y mencionó la seguridad como una de las áreas en las que "es necesario colaborar", por tratarse de un problema transfronterizo y "muy complejo".