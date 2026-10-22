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Tópicos: Mundo | Brasil

¿Agua cayendo del cielo?: Video muestra particular efecto visual en una cascada de Brasil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Captamos este fenómeno natural justo en el momento indicado y desde el ángulo perfecto", aseguró el senderista Giba Morais.

¿Agua cayendo del cielo?: Video muestra particular efecto visual en una cascada de Brasil
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Un video se viralizó en redes sociales al mostrar lo que pareciera ser una pequeña cascada de agua cayendo directamente desde el cielo.

El registro fue captado por el senderista Giba Morais en la Casa de Piedra, una cueva natural gigantesca ubicada en el estado de São Paulo, Brasil.

Sin embargo, lo que parece ser agua que cae desde las nubes es, en realidad, una ilusión óptica provocada por el agua que fluye desde una grieta situada sobre la entrada de la cueva, según informó Daily Mail.

"Captamos este fenómeno natural justo en el momento indicado y desde el ángulo perfecto", aseguró Morais sobre el espectáculo visual que llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

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