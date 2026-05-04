Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas este lunes, cuando una avioneta se estrelló contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Brasil.

El Cuerpo de Bomberos Militares del estado confirmó el fallecimiento del piloto y el copiloto, y el traslado en estado grave del resto de los ocupantes que iban a bordo de la aeronave, que impactó al inmueble de cuatro pisos en una área de escaleras; aparentemente, sin afectar a ningún departamento.

De todos modos, el edificio fue evacuado de manera preventiva, mientras se evaluaba si la estructura de la construcción quedó comprometida a causa del siniestro.

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