Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.9°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Brasil

Brasil desmanteló una red de explotación sexual infantil con conexiones en 15 países

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La acción coordinada movilizó a 746 agentes y contempló 159 registros domiciliarios, además de 16 órdenes de prisión preventiva en distintas regiones del país.

De forma simultánea, se realizaron allanamientos y decomisos de pruebas en 15 países de América y Europa: Argentina concentró la mayor cantidad de órdenes judiciales.

Brasil desmanteló una red de explotación sexual infantil con conexiones en 15 países
 Policia Federal de Brasil
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La policía brasileña desmanteló este martes una red de explotación sexual infantil que producía pornografía y tenía conexiones en 15 países.

En el ámbito internacional, se han cumplido de forma simultanea órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En Brasil, la operación pretendía ejecutar 16 órdenes de prisión preventiva y 159 órdenes de registro en domicilios de todo el país, según un comunicado de la Policía Federal.

Después de Brasil, el país con más mandatos judiciales de registro es Argentina, con 68 órdenes; seguido de Panamá y República Dominicana, ambos con siete; y Uruguay y Guatemala, con cinco, según datos difundidos por el portal G1.

En el operativo brasileño, participaron 746 agentes de la Policía Federal y de las policías civiles regionales de todos los estados del país.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada