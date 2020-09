Brasil y EEUU están trabajando para "restaurar" la democracia en Venezuela

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió la visita que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien reforzó la presión contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y dijo que ambos países están trabajando para "restaurar la democracia en Venezuela".

"Felicito al presidente @realDonaldTrump por la determinación de seguir trabajando, junto con Brasil y otros países, para restaurar la democracia en Venezuela", escribió Bolsonaro a través de su cuenta de Twitter y destacó lo "alineados" que están los dos países "en busca de un bien común".

- A visita do Secretário de Estado @SecPompeo à Operação Acolhida, em Boa Vista/RR, em companhia do @ItamaratyGovBr (Ministro @ernestofaraujo ), representa o quanto nossos países estão alinhados na busca do bem comum. pic.twitter.com/ct0qk0n5fJ