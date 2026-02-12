Síguenos:
Tópicos: Mundo | Brasil | Elecciones

Brasil: Flávio Bolsonaro recorta siete puntos de distancia con Lula en nueva encuesta

Publicado:
Periodista Digital: EFE

Aunque la preferencia de los votos ante una eventual segunda vuelta sigue siendo Lula Da Silva, esta tendencia se encuentra en una bajada sostenida en los últimos sondeos

 EFE
El senador Flávio Bolsonaro redujo en siete puntos la ventaja del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que se mantiene al frente de la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de Brasil de octubre, según una encuesta divulgada este miércoles.

El sondeo, elaborado por la firma Quaest, muestra a Lula como vencedor en todos los posibles escenarios de la primera vuelta de los comicios presidenciales, previstos para el próximo 4 de octubre.

No obstante, Flávio Bolsonaro redujo la distancia al líder progresista en siete puntos con respecto a la encuesta anterior, divulgada en enero.

En uno de los panoramas planteados por la encuestadora, en el que se evalúan varios aspirantes, Lula lidera con un 35 % de los apoyos, frente al 29 % que obtendría el primogénito del líder de la ultraderecha, el expresidente Jair Bolsonaro.

Por detrás aparecen los gobernadores conservadores de Paraná, Carlos Roberto Massa, conocido como Ratinho Jr (8 %); y de Minas Gerais, Romeu Zema (4 %).

Sin embargo, en la primera encuesta del año, divulgada a mediados de enero, Lula lideraba con el 36 % de los apoyos, frente al 23 % que obtendría Flávio.

La intención de voto de Lula, en el caso de que se de una segunda vuelta entre ambos aspirantes, mantiene su tendencia a la baja en las últimas encuestas.

En este nuevo sondeo, Bolsonaro permanece con el 38 %, pero Lula cayó al 43 %, perdiendo dos puntos, mientras que los votos en blanco, nulos o la intención de no ir a votar subieron dos puntos porcentuales.

Flávio Bolsonaro fue nombrado candidato en diciembre desde la cárcel por su padre, que se encuentra cumpliendo una pena a 27 años y tres meses de prisión por orquestar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

Los resultados de esta última encuesta, que cuenta con un margen de error de 2 puntos, se obtuvieron a partir de 2.004 entrevistas presenciales realizadas entre el 5 y el 9 de febrero a brasileños de más de 16 años.

