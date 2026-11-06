El periodista paraguayo Orlando Godoy conversó con El Diario de Cooperativa sobre la profunda crisis política y financiera que atraviesa el país mediterráneo tras la intervención de Ueno Bank, que afectó a más de tres millones de ahorristas.

Aunque comenzó la devolución de los depósitos a través del Banco Central, el escándalo provocó la renuncia del presidente Santiago Peña, cuya dimisión todavía no ha sido aceptada por el Congreso, mientras avanza un juicio político en su contra.

La crisis también ha generado consecuencias laborales y manifestaciones ciudadanas. Según explicó Godoy, miles de personas han quedado sin trabajo por el cierre de empresas vinculadas al holding, entre ellas medios de comunicación y sucursales bancarias.

En el ámbito político, el gobernante Partido Colorado anunció su respaldo al juicio político y el mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante el Senado.

El escándalo también alcanza al fútbol paraguayo, debido a que Ueno Bank era uno de los principales patrocinadores de los clubes y del fútbol nacional, además de financiar importantes eventos deportivos internacionales.

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