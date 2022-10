PT denunció "operación" para impedir votaciones en el bastión de Lula

El Tribunal Superior Electoral de Brasil descartó que la Policía Federal de Carreteras haya impedido la llegada de electores a los locales de votación, luego de que el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva denunciara una "operación" a favor de Jair Bolsonaro.

El presidente del TSE, Alexandre de Moraes, citó al líder de la Policía de Carreteras, Silvinei Vasques, luego de que la campaña de Lula denunciara que cientos de buses habían sido detenidos en el noreste del país, el mayor fortín político del candidato progresista; una situación también denunciada masivamente en las redes sociales.

"¡DEJEN VOTAR AL NORESTE!"

El senador Humberto Costa, compañero de Lula en el Partido de los Trabajadores (PT), denunció en Twitter "la acción completamente ilegal" de la Policía.

"Están intentando acabar con uno de los derechos más sagrados de nuestra Constitución: el voto. Es una acción con objetivos claramente electorales. ¡Dejen votar al noreste!", emplazó.

URGENTE! A ação ilegal orquestrada pela PRF no Nordeste foi articulada na própria residência de Jair Bolsonaro para impedir nordestinos de votar no segundo turno. pic.twitter.com/hG5y8f894N

En la misma red social, la presidenta del PT, Gleisi Hoffman, pidió a los parlamentarios de su coalición que se dirijan a los lugares donde se encuentran los retenes de Policía y "den orden de prisión a los policías", junto con acusar que se trataba de una "operación criminal".

ATENÇÃO-pedimos a prisão do Diretor Geral da PRF e dos Superintendentes Regionais q ñ estão cumprindo a decisão do TSE. Peço aos parlamentares da nossa coligação q se dirijam aos locais das operações em seus estados e deem ordem de prisão aos policiais,inclusive PMs como no RJ

Essa operação da PRF foi criminosa. Concentrada no NE. Estamos pedindo prorrogação da votação nos mais de 500 lugares em que aconteceram as operações. Priorizando a região Nordeste. Eleição se ganha no voto não no golpe e no crime