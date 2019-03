Bolsonaro llegó a EEUU en busca de una "alianza por la libertad" con Trump

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, llegó este domingo a Washington para iniciar una visita oficial en la que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para reforzar una "alianza por la libertad y la prosperidad" que, a su juicio, "asusta a los defensores del atraso y la tiranía".

"Por primera vez en mucho tiempo, llega a Washington un presidente brasileño que no es antiestadounidense. Es el comienzo de una alianza por la libertad y la prosperidad, como siempre desearon los brasileños", escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter poco después de aterrizar en la base aérea de Washington.

"Brasil y Estados Unidos juntos asustan a los defensores del atraso y de la tiranía en todo el mundo. ¿Quién tiene miedo de las alianzas con un país libre y próspero? ¡Es lo que vinimos a buscar!", continuó.

Brasil e Estados Unidos juntos assustam os defensores do atraso e da tirania ao redor do mundo. Os quem tem medo de parcerias com um país livre e próspero? É o que viemos buscar!