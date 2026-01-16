Corte Suprema ordena traslado de Bolsonaro a cárcel especial dentro de complejo penitenciario

La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó este jueves el traslado del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, a una instalación policial destinada a presos en condiciones especiales dentro de un complejo penitenciario.

El líder de la ultraderecha fue trasladado desde la sede de la Policía Federal, donde cumplía su condena en una celda especialmente adaptada, hasta el Batallón 19 de la Policía Militarizada de Brasilia, conocido como Papudinha, ubicado en el complejo penitenciario de Papuda.

En esa misma instalación permanecen recluidos otros condenados por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre ellos el exministro de Justicia Anderson Torres y el exdirector de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques.

Bolsonaro cumplía su condena en la Policía Federal desde noviembre y había salido en dos ocasiones para recibir atención hospitalaria. Sus abogados han solicitado reiteradamente que se le conceda prisión domiciliaria por razones humanitarias, pero la Corte Suprema ha rechazado todos los recursos.

El traslado fue ordenado por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso en el Supremo Tribunal Federal que culminó con la condena de Bolsonaro por liderar un complot para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.

En su resolución, Moraes sostuvo que el expresidente venía disfrutando de "privilegios" y de "condiciones muy favorables" en comparación con el resto de la población penitenciaria, situación que consideró incompatible con el cumplimiento regular de una pena privativa de libertad.

El magistrado también criticó lo que calificó como un intento "mentiroso y lamentable" de deslegitimar el cumplimiento de la condena, aludiendo a recursos y denuncias de la defensa y de familiares de Bolsonaro sobre supuestas carencias en la celda que ocupaba en la Policía Federal.

Pese al traslado, la sentencia establece que Bolsonaro continúe recluido en una "sala de Estado mayor", una celda especial reservada para autoridades, y que mantenga asistencia médica integral las 24 horas, con autorización para recibir a sus médicos particulares y ser trasladado de inmediato a un hospital en caso de urgencia.

Asimismo, el fallo permite que reciba fisioterapia, una alimentación especial diaria y atención médica continua, condiciones similares a las que ya tenía durante su reclusión anterior.