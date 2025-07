Trump pide que "dejen en paz" a Bolsonaro: "No es culpable de nada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el proceso judicial que enfrenta Jair Bolsonaro en Brasil y pidió públicamente que lo "dejen en paz", generando una respuesta de Luiz Inácio Lula da Silva, quien defendió la independencia del sistema judicial y rechazó cualquier tipo de injerencia extranjera.

En una publicación en su red Truth Social, Trump señaló la forma "terrible" en que, según él, se está tratando a Bolsonaro, actualmente procesado por tentativa de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

"Brasil está tratando de forma terrible al expresidente Jair Bolsonaro. He observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho otra cosa que perseguirlo, día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. ¡Él no es culpable de nada, salvo de haber luchado por EL PUEBLO!", escribió.

Trump, quien mantiene una relación cercana con el exmandatario brasileño, lo describió como "un líder fuerte que amaba a su país" y "un negociador muy duro en materia de comercio". Además, afirmó que Bolsonaro se enfrentó a unas elecciones "muy peleadas" contra Lula, en una contienda que terminó con su derrota.

La Fiscalía brasileña acusa a Bolsonaro de liderar, con el respaldo de exministros y altos mandos militares, una serie de planes para impedir la investidura de Lula tras los comicios.

El fallido intento habría desembocado en el asalto a los poderes del Estado el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes invadieron las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial en Brasilia.

En su publicación, Trump denunció que el juicio contra Bolsonaro "no es más que un ataque contra un oponente político", agregando: "Me pasó a mí, multiplicado por diez". El expresidente estadounidense sigue insistiendo, sin pruebas, que en 2020 fue víctima de fraude electoral en su país.

"Voy a estar muy atento a la CAZA DE BRUJAS contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores. El único juicio que debería existir es el juicio de los votantes de Brasil – se llama una elección. ¡DEJEN EN PAZ A BOLSONARO!", escribió Trump.

Donald J. Trump Truth Social 07.07.25 10:46 AM EST pic.twitter.com/fK37CE0Amo — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 7, 2025

Estas declaraciones se produjeron pocas horas después de que el mandatario estadounidense amenazara con imponer un arancel del 10 % a los países que adopten "políticas antiamericanas" promovidas por el bloque BRICS, que se reúne esta semana en Río de Janeiro.

Los BRICS, formados por once países del Sur Global, entre ellos Brasil, y liderado por China y Rusia, celebran una cumbre marcada por las ausencias del líder chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin, quien participó de manera virtual. Los líderes del grupo expresaron en ese encuentro "sus serias preocupaciones" sobre la guerra arancelaria impulsada por Trump

Respuesta de Lula

Desde Brasil, la respuesta oficial fue inmediata. Lula da Silva declaró: "La defensa de la democracia en Brasil es un tema que compete a los brasileños. Somos un país soberano. No aceptamos interferencia o tutela de quien quiera que sea".

El presidente agregó que Brasil cuenta con "instituciones sólidas e independientes", y que "nadie está por encima de la ley, sobre todo los que atentan contra la libertad y el Estado de derecho".

A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o… — Lula (@LulaOficial) July 7, 2025

La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, también reaccionó, asegurando en redes sociales que Trump "está muy equivocado si piensa que puede interferir en el proceso judicial brasileño", y afirmó que debería "ocuparse de sus propios problemas" y respetar la soberanía de Brasil.

Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos EUA foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 7, 2025

El juicio contra Bolsonaro se encuentra en etapa final, tras el cierre de la fase de instrucción por parte de la Corte Suprema, y se espera una sentencia en los próximos meses.