Logro brasileño: Nació bebé de un útero transplantado de mujer muerta

La revista médica The Lancet ha publicado una investigación llevada a cabo en un hospital de Brasil sobre el primer bebé nacido en un útero trasplantado a partir de un donante fallecido, que podría aumentar las opciones de concebir para las mujeres con problemas de fertilidad uterina.

Actualmente, la donación de útero solo se puede llevar a cabo a partir de familiares, de modo que las opciones se reducen ya que existen pocos donantes vivos.

El éxito logrado mediante esta nueva técnica, llevada a cabo en el Hospital das Clínicas, de la Universidad de Sao Paulo, supone también el primer trasplante uterino en América Latina y podría aumentar la disponibilidad de donantes y las posibilidades de las mujeres de quedarse embarazadas.

Los científicos señalaron que los resultados de las donaciones de donantes vivos y fallecidos aún no se han comparado, y que las técnicas quirúrgicas y de inmunosupresión se optimizarán en futuros estudios.

El caso

La receptora del trasplante fue una paciente de 32 años con infertilidad uterina, a la que se le implantó el útero mediante una cirugía que duró más de 10 horas, en que la que el órgano donado se conectó a sus venas, arterias, ligamentos y canales vaginales.

Tras siete meses en que la paciente no rechazó el nuevo órgano y tuvo la menstruación, se le introdujeron los óvulos fecundados que dieron lugar a un embarazado común.

El bebé fue una niña sana que nació por cesárea a las 35 semanas y tres días y pesó unos dos quilos y medio.

Tras el parto, el útero se extrajo sin que se encontrase ninguna anomalía, y tres días después la madre y la pequeña recibieron el alta médica.

Con anterioridad se habían realizado otros 10 trasplantes de útero de donantes fallecidos en Estados Unidos, la República Checa y Turquía, pero este es el primero en dar lugar a un bebé vivo.

El primer parto que se produjo a partir de trasplante uterino de un donante vivo tuvo lugar en Suecia en 2013 y también se publicó en The Lancet.

En total, se han realizado 39 procedimientos de este tipo, lo que ha dado como resultado a 11 bebés vivos hasta el momento.

Investigación en Brasil

Para el médico brasileño Wellington Andraus, cuyas investigaciones resultaron en el nacimiento del primer bebé a partir del útero trasplantado de un cadáver, el éxito de la cirugía es "un ejemplo para el mundo" de que el procedimiento es "viable", según explicó en una entrevista con Efe.

"El nacimiento de una niña sana y sin ningún problema a lo largo del embarazo ha mostrado a todo el mundo que el donante fallecido es factible" y "que el órgano (trasplantado) sigue viable para un posterior embarazo", celebró el médico.

Andraus y su colega Dani Ejzenberg trasplantaron en 2016 un útero de una donante fallecida a una paciente de 32 años, quien "tan solo 15 meses después", dio a la luz en el Hospital de las Clínicas de la Universidad de Sao Paulo, a una bebé, "una niña sana que está a punto de cumplir un año" de vida.

"Fueron más de tres años de preparación. Nos hemos preparado, hemos estudiado todo lo que fue publicado y realizado previamente. Entrenamos con investigación y cirugías de experimentación", contó Andraus.

Esos tres años de preparación incluyeron una visita al doctor Mats Brännström, responsable del desarrollo de esa técnica en Suecia, país donde se produjo además el primer parto a partir del trasplante uterino de un donante vivo, en 2013.

Si bien admitió un cierto "temor" de que "pasara algo malo" o que la paciente sufriera "una isquemia mayor", Andraus cree que, tras los buenos resultados alcanzados, el procedimiento es un "ejemplo" para todo el mundo de que se trata de una alternativa "viable" que podría aumentar las opciones de concepción para las mujeres con problemas de fertilidad uterina.

"Nosotros venimos ahora a presentar una nueva modalidad que funcionó sin problemas para la paciente y quien ahora está contentísima", conmemoró el médico.

Las polémicas

Andraus reconoció que el procedimiento ha generado "polémicas", sobre todo respecto a la "necesidad" de realizarse una cirugía de alta complejidad en pacientes que no corren riesgo de muerte.

"Sin dudas la polémica existe, por el hecho de tratarse de un trasplante de un órgano no vital. Es una discusión que existe, pero el trasplante de útero no es el único órgano no vital que es trasplantado", ponderó.

Asimismo, opinó que se trata de "un procedimiento que mejora mucho la calidad de vida de una pareja que quiere tener un hijo biológico" y de "una madre que quiere quedarse embarazada".

Añadió que existen muchas personas que hacen cirugías por cuestiones ajenas a enfermedades o problemas de salud, como las intervenciones estéticas.

"Quizás sea mucho más noble hacer un trasplante de útero para tener un bebé que someterse a una cirugía estética", señaló.

El médico cree que la "discusión ética" sobre el trasplante de útero de un cadáver "ya está superada", pues los fallecidos donan, también, otros órganos, como riñones, hígado y pulmones.