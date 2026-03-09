Brasil buscará prohibir apuestas online: "Un drama que golpea los hogares"

El gobierno de Lula da Silva buscará que los casinos online sean prohibidos en Brasil, para "proteger a las familias", anunció el presidente, aludiendo al efecto que las apuestas en línea tienen en la economía de millones de hogares.

En un discurso en el marco del Día Internacional de la Mujer, Da Silva dijo que "otro drama que golpea los hogares brasileños es la adicción a las apuestas, aunque la mayoría de los adictos son hombres, la cuenta recae en las mujeres, es el dinero de la comida, del arriendo, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular".

El mandatario recordó que "los casinos están prohibidos en Brasil (...) no tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular".

"Trabajemos junto al gobierno, el Congreso y el Poder Judicial para que estos casinos digitales no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar", remarcó.

De acuerdo a la ley brasileña, los casinos de apuestas están prohibidos, pero como se refiere a lugares físicos, la irrupción de las apuestas en línea aprovecha ese vacío legal, y estas empresas auspician a populares equipos de fútbol, como Palmeiras, Sao Paulo, Corinthians y Flamengo, entre otros.

Dentro del gobierno hay diversas posturas, algunas a favor de la regulación de las plataformas de juego en internet, pero el presidente Lula considera que la restricción debe ser más radical.