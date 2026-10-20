Meta afirmó que trata de igual forma a los dos candidatos presidenciales de Brasil

La gigante tecnológica Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, afirmó este martes que sus sistemas tratan de forma igual a los candidatos que disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

La empresa estadounidense afirmó que ambas campañas son tratadas de forma "igual y no discriminatoria" en una respuesta enviada al Tribunal Superior Electoral (TSE), que el lunes le dio un plazo de 24 horas para que la plataforma demostrara que sus sistemas de distribución de contenidos no están favoreciendo a ninguno de los candidatos.

La multinacional aseguró que cumple las 17 determinaciones que le impuso el tribunal para garantizar la igualdad en la distribución de contenidos políticos y en la publicación de anuncios electorales y adjuntó un informe técnico con la supuesta demostración de dicho cumplimiento.

La autoridad electoral exigió el tratamiento igualitario después de que las dos campañas acudieran a la Justicia electoral para denunciar que sus contenidos políticos son perjudicados por las plataformas de Meta y acusar a la compañía de favorecer a su rival.

En su respuesta al tribunal, Meta dijo contar con los mecanismos necesarios para garantizar la igualdad ante la ley determinada por la legislación electoral.

Afirmó que las restricciones de contenidos realizadas automáticamente por sus sistemas pasan por revisión humana en un plazo máximo de dos horas.

Señaló igualmente que adoptó una lista de autorización de publicaciones de anuncios políticos para evitar que terceros contratasen este tipo de propaganda.

Los reclamos de Lula y Bolsonaro

En sus recursos ante el tribunal, la campaña de Lula afirmó que Meta "ha fallado de forma reiterada y sistemática en la entrega de publicaciones de la coalición" y denunció que el sistema de inteligencia artificial de la multinacional no permite la creación de contenidos que podrían ser aprovechados en la campaña.

Según los responsables de la campaña del jefe de Estado, la empresa ha restringido selectivamente la difusión de publicaciones vinculadas al presidente y a sectores políticos afines, además de imponer limitaciones al impulso publicitario de sus anuncios.

Por su parte, la candidatura de Flávio Bolsonaro también denunció que es perjudicada por la plataforma y le pidió al tribunal defender la igualdad de condiciones entre ambos candidatos.

En una primera respuesta enviada al tribunal el viernes, Meta negó cualquier interferencia en las elecciones brasileñas, pero admitió que fallas técnicas puntuales perjudicaron la distribución de determinados contenidos de la campaña de Lula.

El senador ultraderechista fue el más votado en la primera vuelta, con un 47% de los sufragios frente al 45% del mandatario progresista.

Los sondeos indican que lidera la intención de voto para la segunda vuelta del próximo domingo con un estrecho margen, 51% contra 49%, por lo que ambos estarían técnicamente empatados.