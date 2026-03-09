Panamá se disculpa con Brasil tras deportación de exministro de Lula en escala aérea

El Gobierno de Panamá ofreció disculpas formales a Brasil luego de deportar al periodista y exministro brasileño Franklin Martins, quien fue retenido el viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen mientras realizaba una escala rumbo a Guatemala.

La información fue dada a conocer este lunes por la Asociación Brasileña de Prensa (ABI), entidad que además publicó en su sitio web la carta enviada por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

En el documento, el ministro atribuyó lo ocurrido a la "aplicación automática de procedimientos de inmigración con base en informaciones de los sistemas automatizados de alerta", lo que habría provocado la retención del exministro.

Martins, quien fue titular de la Secretaría de Comunicación Social durante el segundo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre 2007 y 2010, relató que fue interceptado por agentes migratorios apenas descendió del avión durante su conexión aérea en Panamá.

Según el propio exministro, dos policías revisaron su pasaporte y lo trasladaron a una sala reservada del aeropuerto, donde fue interrogado durante varias horas.

Durante ese proceso, los agentes le preguntaron por una detención que sufrió en 1968 en Brasil, en plena Dictadura militar brasileña.

Martins sostuvo que la deportación podría estar relacionada con registros en bases de datos de seguridad internacional vinculados a su actividad como opositor al régimen militar y a su participación en un grupo guerrillero en esa época.

Tras el interrogatorio y la permanencia por varias horas en dependencias migratorias, las autoridades panameñas le informaron que no podría continuar su viaje a Guatemala y lo embarcaron en un vuelo de regreso a Río de Janeiro.

Luego de gestiones diplomáticas del gobierno brasileño, el canciller Martínez-Acha envió una carta a su par, Mauro Vieira, en la que ofreció disculpas formales por el incidente.

En el documento, el Gobierno panameño afirmó que lo ocurrido "no refleja el respeto y la consideración" que el país mantiene por la trayectoria pública del exministro y aseguró que Martins será "siempre bienvenido" en Panamá.