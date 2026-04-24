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Tópicos: Mundo | Brasil | Sucesos

Ginecólogo fue arrestado en Brasil tras ser acusado de abuso sexual contra 23 pacientes

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las víctimas afirman que el sujeto, de nombre Marcelo Arantes e Silva, les hacía comentarios sexuales y les tocaba sus genitales sin guantes, preguntándoles si sentían placer.

Las autoridades difundieron el nombre del médico -actualmente en prisión preventiva- para animar la presentación de denuncias, que subieron de cinco al total en una semana.

Ginecólogo fue arrestado en Brasil tras ser acusado de abuso sexual contra 23 pacientes
 Unsplash

El Consejo Regional de Medicina de Goiás suspendió la licencia profesional de Arantes e Silva la semana pasada, cuando la Policía informó por primera vez de la investigación contra el ginecólogo.

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Un ginecólogo brasileño fue arrestado por supuestamente haber cometido abusos sexuales contra al menos 23 pacientes durante las consultas médicas, informaron este viernes fuentes oficiales.

El médico, identificado como Marcelo Arantes e Silva, fue detenido el jueves en la ciudad brasileña de Goiânia, en el centro del país, y se encuentra en prisión preventiva en una cárcel en Senador Canedo, un municipio vecino, según la Policía Civil del estado de Goiás.

La Policía decidió divulgar el nombre del ginecólogo para animar a otras mujeres a denunciar posibles abusos sufridos durante las consultas, que tenían lugar en dos consultorios, en Goiânia y Senador Canedo, según un comunicado de la institución.

La primera denuncia se registró en 2017 y hasta ahora, 23 mujeres han acusado al médico de conductas similares: tocamientos en los senos y en los genitales, en algunos casos sin usar guantes.

Algunas pacientes aseguraron que el médico les hacía comentarios de contenido sexual y les preguntaba si sentían placer durante los tocamientos, según relató la comisaria al cargo del caso, Amanda Menuci, a la televisión Globo.

En el caso que está más avanzado en la Justicia, el Ministerio Público ya ha presentado una denuncia formal ante el tribunal por cargos de violación de persona vulnerable, delito que se castiga con penas de entre ocho y quince años de cárcel.

El Consejo Regional de Medicina de Goiás suspendió la licencia profesional de Arantes e Silva la semana pasada, cuando la Policía informó por primera vez de la investigación contra el ginecólogo.

La divulgación del caso ha permitido un aumento del número de las denunciantes, que han pasado de cinco a 23 en apenas una semana.

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