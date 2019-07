Investigan asesinato de un líder indígena en la Amazonía brasileña

Las autoridades brasileñas investigan el asesinato de uno de los líderes indígenas de la etnia waiapi en un supuesto ataque en sus tierras cometido por un grupo de mineros artesanales armados, en el estado amazónico de Amapá.

La Fundación Nacional del Indio (Funai) de Brasil, confirmó la muerte e informó en una nota que agentes de la Policía Federal y de las fuerzas especiales se desplazaron hasta el lugar, de difícil acceso, para investigar lo sucedido y "garantizar la integridad de los indígenas".

Según las informaciones preliminares, el crimen ocurrió el miércoles de esta semana, pero solo fue denunciado en la víspera.

"Por ahora no hay registros de conflictos, a pesar de haberse confirmado un fallecimiento, del que no hay detalles de las circunstancias", señaló la entidad, dependiente del Ministerio de la Familia, la Mujer y los Derechos Humanos, que está a cargo de la pastora evangélica Damares Alves.

Sobre a suposta invasão à Terra Indígena Waiãpi, no Amapá, a Funai informa que assim que tomou conhecimento do fato hoje (27) acionou as autoridades competentes e seus servidores no local. A Polícia Federal e o BOPE estão a caminho para apurar o ocorrido. https://t.co/JlMaPGw1M7 pic.twitter.com/9pBdx0xgaO