Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago8.8°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Brasil | Sucesos

Mujer murió tras saltar en bungee sin equipo de seguridad en São Paulo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Se presume que los instructores no hicieron una correcta fijación de los arneses y cables, por lo que la víctima fue lanzada al vacío sin protección.

Conocido el fatal accidente, la Policía Militar interrogó a seis personas en una comisaría, de las cuales tres aún están detenidas.

Mujer murió tras saltar en bungee sin equipo de seguridad en São Paulo
 Captura

"¡Gente, la cuerda!" fue la desesperada reacción de los testigos que se oye en uno de los videos del hecho.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una mujer falleció este sábado tras ser lanzada al vacío sin el equipo de seguridad por dos instructores durante un salto en bungee realizado en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, según informó la Policía Militar.

El hecho se produjo cerca de las 10:00 hora local (9:00 horas en Chile) en la caminata de la Ponte do Esqueleto, una ruta de senderismo y turismo de aventura muy conocida en el interior de esa región brasileña.

El sendero cuenta con un viaducto ubicado a una altura que oscila entre los 30 y 35 metros, utilizado habitualmente para la práctica de actividades de alto impacto, como el bungee jump y el rope jump.

Según los informes preliminares de la fuerza de seguridad, al momento del lanzamiento no se realizó la correcta fijación de los arneses y cables de seguridad, lo que provocó que la mujer fuera lanzada al vacío sin protección, causándole un politraumatismo.

La Policía Militar indicó que seis personas fueron trasladadas a una comisaría para ser interrogadas, de las cuales tres aún permanecen detenidas.

De acuerdo con medios brasileños, la víctima es una mujer de 21 años llamada Maria Eduarda Rodrigues de Freitas.

El momento quedó registrado en al menos dos videos que circulan en redes sociales, y en uno de ellos incluso se escucha la desesperada reacción de los presentes al grito de "¡Gente, la cuerda!", al percatarse de que la víctima cayó sin ningún tipo de amarre.

Las personas que presenciaron el hecho auxiliaron a la joven, practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, el equipo médico constató el fallecimiento al llegar al sitio del suceso, debido a la gravedad de sus lesiones.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada