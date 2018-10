Canadá y EEUU sellaron acuerdo comercial con México en sustitución de TLCAN

Canadá y Estados Unidos anunciaron este domingo un nuevo acuerdo comercial trilateral junto con México después de meses de negociación que sustituirá al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y que se llamará el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés).

"Hoy, Canadá y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo, junto con México, en nuevo y modernizado acuerdo comercial para el siglo XXI: el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés)", informaron en un comunicado conjunto el representante de Comercio de EE.UU. Robert Lighthizer y la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland.

"USMCA dará a los trabajadores, granjeros, rancheros y negocios un acuerdo comercial de alta calidad que resultará en mercados más libres, comercio más seguro y crecimiento económico más robusto en nuestra región", indica el escrito.

La nota agrega que el pacto fortalecerá a la clase media y creará "buenos trabajos bien pagados y nuevas oportunidades" para cerca de 500 millones de personas "que llaman hogar a Norteamérica".

Lighthizer y Freeland aseguraron que desean profundizar más en los estrechos lazos económicos de sus países cuando este acuerdo entre en vigor.

"Nos gustaría dar las gracias al ministro mexicano de Economía Ildefonso Guajardo por su cercana colaboración durante los últimos trece meses", concluye el texto.

El TLCAN, en vigor desde 1994 entre México, Canadá y EE.UU., engloba un billón de dólares anuales en intercambios entre los tres países, pero ha sido sometido a un proceso de renovación durante meses tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que lo había calificado de desastre.

A finales de agosto, Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo bilateral preliminar, al que faltaba sumarse Canadá.

Trudeau: "Es un buen día para Canadá"

Previamente, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que "es un buen día para Canadá" al finalizar en Ottawa una reunión de emergencia de su gabinete, aunque no confirmó las filtraciones de que Canadá y EE.UU. han llegado a un acuerdo para renovar el tratado de libre comercio TLCAN.

