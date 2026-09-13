EE.UU. sugirió a Chile una ley para prohibir productos ligados al trabajo forzado

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, reveló que Washington sugirió al Gobierno impulsar una ley que prohíba el ingreso al país de productos elaborados mediante trabajo infantil o forzado, en el marco de las conversaciones arancelarias entre ambas naciones.

En entrevista con La Tercera, el diplomático afirmó que existieron conversaciones antes de que Estados Unidos impusiera un arancel de 12,5% a algunos productos chilenos.

"Hubo discusiones mucho antes de que estos aranceles se anunciaran y expresamos cuáles eran nuestras preocupaciones. Permitimos no solo que Chile, sino que todos los países hicieran correcciones", señaló Judd.

Consultado sobre las medidas que Washington propuso para evitar el gravamen, el embajador respondió: "Sugerimos que se podría aprobar una ley que diga que los productos fabricados por trabajo forzado o infantil no se importarán a Chile".

"Estas son conversaciones que están en curso y para eso están las negociaciones, para asegurarnos de que todos los países estén en línea. Nadie quiere que los niños sean obligados a trabajar. Nadie quiere que los adultos sean obligados a trabajar", agregó.

Judd: La medida no apunta específicamente a China

El representante estadounidense sostuvo que la preocupación de Washington está centrada en los productos y no específicamente en determinados países.

Según planteó, Chile no figura entre las naciones que fabrican bienes mediante estas prácticas, pero carecería de una legislación que impida importar mercancías producidas con trabajo infantil o forzado.

"Mientras los países no impidan eso, estarán permitiendo este tipo de delitos en otros países", afirmó.

Al ser consultado directamente por Beijing, Judd dijo que "no he visto personalmente si Chile importa productos de China que hayan usado mano de obra forzada. No digo que no esté ocurriendo, pero esto no tiene nada que ver específicamente con China", expresó.

Optimismo por las negociaciones

Judd también manifestó optimismo respecto del rumbo de las conversaciones, aunque evitó anticipar plazos o eventuales acuerdos.

Explicó que las negociaciones están a cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y aseguró que no entregará detalles que puedan perjudicar el proceso.

El diplomático rechazó, además, que el arancel constituya una medida hostil contra Chile y afirmó que Estados Unidos está actuando en función de sus propios intereses, de la misma manera que el Gobierno de José Antonio Kast aplica una política "pro Chile".