Carteros canadienses van a huelga por eliminación del reparto a domicilio

Los trabajadores de Canada Post, el servicio de correos de Canadá, se declararon en huelga este jueves, poco después de que el Gobierno anunciara una serie de reformas, entre ellas el fin del reparto a domicilio.

El sindicato Canadian Union of Postal Workers (CUPW) señaló, en un comunicado, que los cambios anunciados por el ministro de Transformación y Obras Públicas, Joël Lightbound, son "un ataque" al servicio.

"Con efecto inmediato, todos los afiliados a CUPW en Canada Post están en huelga nacional", añadió el sindicato.

Aunque en comunidades rurales y grandes áreas del país Canada Post solo entrega correspondencia en buzones comunitarios, los carteros siguen haciendo entregas a domicilio en unos cuatro millones de hogares en la mayoría de las grandes ciudades.

Lightbound autorizó también al servicio de correos para cerrar oficinas rurales, algo que estaba prohibido, por ley, desde 1994. Además, el correo ordinario se transportará por carretera y ya no por avión.

El ministro justificó la medida debido a que Canada Post "es de hecho insolvente", y sólo este año perderá 1.500 millones de dólares canadienses (1.075 millones de dólares estadounidenses, un billón de pesos chilenos).

Canada Post ha sido deficitaria desde 2018, cuando perdió 276 millones de dólares canadienses, y en 2024 tuvo unas pérdidas de 841 millones de dólares canadienses.

El anuncio se produce cuando CUPW y Canada Post están negociando un nuevo convenio colectivo. El sindicato demanda un aumento salarial de 19 por ciento, mientras que la empresa lo quiere limitar al 13 por ciento.